Visite libre de la bibliothèque diocésaine Gustave Bardy, Bibliothèque diocésaine Gustave Bardy, Dijon

Informations pratiques

Visite libre de la bibliothèque diocésaine Gustave Bardy Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30 Bibliothèque diocésaine Gustave Bardy Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la bibliothèque Gustave Bardy de Dijon vous ouvre les portes de sa salle patrimoniale. Ces visites libres peuvent être commentées le cas échéant. Vous pourrez admirer l’ancienne bibliothèque de séminaire installée dans une salle du XIX siècle. La bibliothèque contient plus de 80 000 ouvrages dont quelques incunables du XVe siècle.

Découvrez en images la bibliothèque : https://youtu.be/z_TzSZBrOAM?si=1aXDRPY_3_c2SPDB

Bibliothèque diocésaine Gustave Bardy 9 bis boulevard Voltaire 21000 Dijon Dijon 21000 Université Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 63 14 78 http://www.bibliothequediocesaine21.fr [{« data »: {« author »: « sudest_fpv », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « bibliothu00e8que maison diocu00e9saine », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/z_TzSZBrOAM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=z_TzSZBrOAM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UChNDKSRpK3vydHlfPrtXSCA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la bibliothèque Gustave Bardy de Dijon vous ouvre les portes de sa salle patrimoniale. Ces visites libres peuvent être commentées le cas échéant. …

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