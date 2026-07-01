Visite libre de la Cathédrale Notre-Dame, Cathédrale Notre-Dame de Reims, Reims

Informations pratiques

Visite libre de la Cathédrale Notre-Dame 19 et 20 septembre Cathédrale Notre-Dame de Reims Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Ce chef-d’œuvre de l’art gothique, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, vous dévoile son histoire, son architecture, et ses trésors à travers une visite immersive et accessible.

Du célèbre Ange au sourire aux vitraux contemporains de Marc Chagall, en passant par les voûtes impressionnantes de la nef et les statues monumentales de la façade, laissez-vous guider par une narration vivante et descriptive, pensée pour restituer la richesse visuelle du lieu.

Cathédrale Notre-Dame de Reims Place du Cardinal Luçon, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est +33326475534 https://www.cathedrale-reims.fr Une réalisation majeure de l’art gothique ! Ressuscitée d’entre les ruines, elle affirme depuis 800 ans, son unité de style, sa légèreté, sa quête de lumière et sa statuaire.

Ce chef-d’œuvre de l’art gothique, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, vous dévoile son histoire, son architecture, et ses trésors à travers une visite immersive et accessible.

© Ville de Reims