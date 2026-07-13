Informations pratiques

Loches

Visite libre de la Chancellerie

Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite de l’exposition « Le Conservatoire des Marionnettes » présentée par la Compagnie du Petit Bois et démonstrations. Visites commentées à 11h, 15h et 16h30.

Visite libre du CIAP et de l’exposition « Les Travaux de restauration de la Collégiale Saint-Ours journal photographique ».

Visite libre de l’exposition « Le Conservatoire des Marionnettes » présentée par la Compagnie du Petit Bois et démonstrations. Visites commentées à 11h, 15h et 16h30.

Visite libre du CIAP et de l’exposition « Les Travaux de restauration de la Collégiale Saint-Ours journal photographique ». .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21 patrimoine@mairieloches.com

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English :

Self-guided tour of the exhibition %AB The Puppet Conservatory %BB presented by the Compagnie du Petit Bois, featuring demonstrations.

Self-guided tour of the CIAP and the exhibition %AB “The Restoration Work on the Saint-Ours Collegiate Church: A Photographic Journal” %BB.

L’événement Visite libre de la Chancellerie Loches a été mis à jour le 2026-07-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire