Visite libre de la Chancellerie Loches
samedi 19 septembre 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Visite libre de la Chancellerie
Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite de l’exposition « Le Conservatoire des Marionnettes » présentée par la Compagnie du Petit Bois et démonstrations. Visites commentées à 11h, 15h et 16h30.
Visite libre du CIAP et de l’exposition « Les Travaux de restauration de la Collégiale Saint-Ours journal photographique ».
Visite libre de l’exposition « Le Conservatoire des Marionnettes » présentée par la Compagnie du Petit Bois et démonstrations. Visites commentées à 11h, 15h et 16h30.
Visite libre du CIAP et de l’exposition « Les Travaux de restauration de la Collégiale Saint-Ours journal photographique ». .
Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21 patrimoine@mairieloches.com
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English :
Self-guided tour of the exhibition %AB The Puppet Conservatory %BB presented by the Compagnie du Petit Bois, featuring demonstrations.
Self-guided tour of the CIAP and the exhibition %AB “The Restoration Work on the Saint-Ours Collegiate Church: A Photographic Journal” %BB.
L’événement Visite libre de la Chancellerie Loches a été mis à jour le 2026-07-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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