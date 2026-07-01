Visite libre de la chapelle des Jésuites, Chapelle des jésuites, Nîmes

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle des Jésuites 19 et 20 septembre Chapelle des jésuites Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La chapelle, de style baroque, est édifiée pour accompagner l’agrandissement du collège des Jésuites adjacent.

L’intérieur surprend par ses volumes, la variété des formes de ses voûtes et sa luminosité.

Chapelle des jésuites 17 Grand’rue, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie Cet édifice fin XVIIe siècle, aux proportions harmonieuses, est classé au titre des Monuments historiques. Restaurée en 1985, la chapelle des Jésuites accueille aujourd’hui expositions et manifestations culturelles. Jouxtant le collège où enseignaient les membres de la Compagnie de Jésus, elle impose une architecture aux influences variées, mélangeant ordres antiques et expressions baroques, et possède une coupole admirable.

La chapelle, de style baroque, est édifiée pour accompagner l’agrandissement du collège des Jésuites adjacent. L’intérieur surprend par ses volumes, la variété des formes des voûtes et sa luminosité.

©Ville de Nîmes