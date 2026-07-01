Visite libre de la chapelle du Bon Sauveur, Chapelle du Bon Sauveur, Caen

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle du Bon Sauveur Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle du Bon Sauveur Calvados

Accès par l’entrée sur la façade de l’édition, par le grand jardin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Accès exceptionnel à la chapelle du Bon Sauveur construite à partir de 1956 par l’architecte Léon Rême. A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les visiteurs pourront exceptionnellement accéder librement à cette magnifique chapelle de la période de la Reconstruction ainsi qu’à son cloître. A voir : l’orgue Beuchet installé dans la tribune, les lustres en verre de Murano et les superbes verrières dues à Yves Trévédy et Gabriel Loire.

Dans le petit hall d’entrée où repose l’architecte, exposition de photographies sur la chapelle proposée par le collectif de photographes Objectif Image 14.

Attention, la chapelle compte des groupes de marches à plusieurs endroits et n’est donc pas accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil. Le petit hall d’entrée est accessible et offre une vue sur la chapelle.

Chapelle du Bon Sauveur 108 Rue Caponière, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 42 40 Chapelle reconstruite à partir de 1956 sur les fondations de l’ancienne chapelle des Capucins qui datait du XVIIe siècle, par l’architecte Louis Rême. Ce dernier conserve le grand bâtiment d’honneur néo-gothique, élevé vers 1869-1873, et la flèche donnant sur la grande cour d’honneur bordée par deux galeries. Il conçoit un plan classique reprenant le principe de l’ancienne chapelle (croix latine avec transept saillant et chur en hémicycle). L’église est couverte par un plafond à caissons, et éclairée par les dalles de verre coloré de Gabriel Loire, d’après les cartons de Trévedy. A l’est, un cloître reconstruit à cette occasion, permet l’accès aux anciens bâtiments. La chapelle est désaffectée depuis 1999. La chapelle est enclavée dans une résidence. Le stationnement y est très compliqué. L’accès le plus simple est par le bus ligne 2 arrêt Place Villers.

SOUS RESERVE – Visite libre de la chapelle du Bon Sauveur construite par Léon Rême à partir de 1956 et inscrite à l’inventaire des Monuments historiques depuis septembre 2006

©Nadège Orange