Visite libre de la chapelle du lycée Saint-Jean XXIII, Chapelle Saint-Jean XXIII, Reims

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle du lycée Saint-Jean XXIII Samedi 19 septembre, 09h00 Chapelle Saint-Jean XXIII Marne

Rendez-vous à l’entrée de la chapelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découverte de la chapelle du lycée Saint-Jean XXIII par des membres du personnel de l’établissement.

Chapelle Saint-Jean XXIII 14 boulevard Lundy 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est En 1928, l’école fondée par les sœurs de Nazareth s’installe sur le site actuel. C’est en 1935 que la chapelle est construite, dans un style art déco, dessinée par l’architecte rémois André Ragot qui a activement participé à la reconstruction de Reims et dont on trouve de nombreux travaux dans la ville. L’intérieur est décoré par Adrien Sénéchal, artiste-peintre né à Reims en 1895, particulièrement célèbre pour sa série de pastels, qui retracent les bombardements sur la cathédrale pendant la guerre. En 1993, un grand projet pastoral et artistique est lancé pour permettre aux élèves de redécorer entièrement la chapelle. Pendant 10 ans, ils se succèdent pour créer 130 m² de céramiques murales et 12 m² de peinture sur toiles qui subliment la beauté du lieu.

Découverte de la chapelle du lycée Saint-Jean XXIII par des membres du personnel de l’établissement.

© Saint-Jean XXIII