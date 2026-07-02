Visite libre de la chapelle Fromentin, CCN – Chapelle Fromentin – Mille Plateaux – Centre chorégraphique national de La Rochelle, La Rochelle

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle Fromentin Dimanche 20 septembre, 14h00 CCN – Chapelle Fromentin – Mille Plateaux – Centre chorégraphique national de La Rochelle Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’équipe de Mille Plateaux vous accueille au cœur de la chapelle Fromentin.

Traversez ce lieu patrimonial atypique et découvrez son histoire, ainsi que celle du Centre chorégraphique national.

CCN – Chapelle Fromentin – Mille Plateaux – Centre chorégraphique national de La Rochelle 14 rue du Collège, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Trompette Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546000046 https://www.milleplateauxlarochelle.com Le Centre chorégraphique national de La Rochelle fait partie d’une constellation de dix-neuf centres chorégraphiques implantés sur le territoire français, outils d’une politique culturelle audacieuse initiée par le ministère de la Culture et par les collectivités territoriales il y a plus de 30 ans. Situé en plein cœur de la ville, dans la chapelle Fromentin, ce lieu dédié à la création est unique en son genre. En 2022, Olivia Grandville prend la direction du Centre chorégraphique national de La Rochelle, et il est renommé Mille Plateaux. La chorégraphe a souhaité rendre à la chapelle Fromentin, inscrite au titre des Monuments historiques, toute sa superbe, et lui apporter une dimension contemporaine.

L’équipe de Mille Plateaux vous accueille au cœur de la chapelle Fromentin.Traversez ce lieu patrimonial atypique et découvrez son histoire et celle du Centre Chorégraphique National.

©DR