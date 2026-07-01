Visite libre de la chapelle Saint-Louis, dite « des Franciscaines », Chapelle des Franciscaines, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle Saint-Louis, dite « des Franciscaines » 19 et 20 septembre Chapelle des Franciscaines Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A la découverte d’un patrimoine spirituel et historique du début du XXe siècle.

La chapelle des Franciscaines est un lieu spirituel vivant, riche d’histoire et de patrimoine culturel, en particulier autour de Maurice Denis, Albert Alain et des frères André et Paul Véra. Dans cette chapelle est célébrée la messe dans le rit de saint Pie V tel que l’ont connu les personnalités présentées dans une petite plaquette qui se propose de faire découvrir aux visiteurs une facette peu connue mais emblématique de notre ville. L’association culturelle Les Franciscaines a pour objet de faire connaître ce patrimoine et de le restaurer.

Chapelle des Franciscaines 89 avenue du Maréchal-Foch 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

Visite libre

© Les Franciscaines