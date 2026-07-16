Visite libre de la collégiale Saint-Ours, Collégiale Saint-Ours, Loches

Informations pratiques

Visite libre de la collégiale Saint-Ours 19 et 20 septembre Collégiale Saint-Ours Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre de la collégiale construite aux XIᵉ-XIIᵉ s. Elle possède trois éléments exceptionnels : Un portail sculpté polychrome, deux coupoles pyramidales couvrant la nef et le tombeau d’Agnès Sorel.

Collégiale Saint-Ours Place Charles-VII 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 59 48 21 http://www.ville-loches.fr Fondée par les comtes d’Anjou, la collégiale date pour l’essentiel des XIe et XIIe siècles. Elle est exceptionnelle par le mode de couvrement de sa nef (deux pyramides octogonales creuses) et par son remarquable portail polychromé des années 1150-1160.

Elle contient deux éléments exceptionnels du XIIe siècle : un portail sculpté polychrome et deux coupoles pyramidales couvrant la nef (en restauration).

Église paroissiale depuis la Révolution, elle abrite le tombeau d’Agnès Sorel, favorite du roi Charles VII.

Visite libre de la collégiale construite aux XIᵉ-XIIᵉ s. Elle possède trois éléments exceptionnels.

©Ville de Loches