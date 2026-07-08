Visite libre de la Collégiale Saint-Ours Loches
samedi 19 septembre 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Visite libre de la Collégiale Saint-Ours
Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir les éléments exceptionnels de cet édifice son portail sculpté polychrome, ses deux coupoles pyramidales couvrant la nef et le tombeau d’Agnès Sorel, œuvre majeure du XVe siècle. 9h-19h.
Construite aux XIe-XIIe s., venez découvrir les éléments exceptionnels de cet édifice son portail sculpté polychrome, ses deux coupoles pyramidales couvrant la nef et le tombeau d’Agnès Sorel, œuvre majeure du XVe siècle.
RDV Collégiale Saint-Ours, Place Charles VII
Accès libre et gratuit .
Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21 patrimoine@mairieloches.com
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English :
Come and discover the exceptional features of this building: its polychrome sculpted portal, its two pyramidal domes covering the nave and the tomb of Agnès Sorel, a major 15th-century work. 9am-7pm.
L’événement Visite libre de la Collégiale Saint-Ours Loches a été mis à jour le 2026-06-27 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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