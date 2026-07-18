Visite libre de la DRAC BFC à Dijon, DRAC BFC, Dijon

Informations pratiques

Visite libre de la DRAC BFC à Dijon Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 DRAC BFC Côte-d’Or

Entrée libre | Accessible aux PMR (sauf l’escalier d’honneur), merci de nous prévenir au 06 59 38 26 92.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté vous ouvre les portes de son site de Dijon. Découvrez l’escalier d’honneur de style néo-classique à double montée au sein de l’hôtel d’Antoine Chartraire de Montigny. Riche de ses nombreux décors, il a été témoin de somptueuses fêtes et réceptions organisées par son hôte au XVIIIe siècle. Les cours et jardin seront également ouverts au public.

DRAC BFC 39 rue Vannerie, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 68 50 50 https://www.culture.gouv.fr/fr/regions/drac-bourgogne-franche-comte Les hôtels de la famille Chartraire de Montigny à Dijon ont été acquis par l’État en 1971. Ils abritent la direction régionale des affaires culturelles de Dijon depuis 1971. Ces deux hôtels font l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis novembre 1995.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, Dijon revêt le statut de capitale administrative et politique de la Bourgogne. La noblesse de robe y prospère et fait construire de nombreux hôtels particuliers.

L’hôtel fut acheté par Antoine Chartraire de Montigny en 1740, Trésorier général des États de Bourgogne. Il entreprend une rénovation qui manifeste tout le prestige de sa position sociale. Il fait notamment reconstruire la façade de la rue Vannerie, témoignage de l’exubérance de style rocaille.

De style néo-classique, l’escalier d’honneur monumental, plafonné en trompe l’œil est construit 40 ans plus tard. Il conduit à une salle de réception où de nombreuses fêtes auront lieu en l’honneur du Prince de Condé.

En 1783, Antoine Chartraire de Montigny achète l’hôtel voisin, loué au commandant militaire. Il est élu maire de Dijon en 1790.

L’hôtel devient la propriété de J.-B. Antony en 1792, puis de la famille de Nansouty en 1803. Il sera transformé en pensionnat à la fin du Second Empire.

En 1882, l’abbé Christian de Bretenières achète l’hôtel. Sa famille possédait l’hôtel du Commandant Militaire depuis 1792. Il y installe les petites classes de l’école privée Saint-Ignace. Accès par tramway T1 et T2 : arrêt République | Accès par bus L3 : arrêt République, L6 : arrêt République et Saint-Michel, L11 : arrêt Saint-Michel | Les zones création, archéologie et monuments historiques sont accessibles aux personnes en situation de handicap, merci de nous prévenir au 06 59 38 26 92.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté vous ouvre les portes de son site de Dijon. Découvrez l’escalier de à a…

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