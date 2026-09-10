Visite libre de la grotte pétrifiante de Trôo, Grotte pétrifiante de Trôo, Troo

Informations pratiques

Visite libre de la grotte pétrifiante de Trôo 19 et 20 septembre Grotte pétrifiante de Trôo Loir-et-Cher

Tarif exceptionnel : Adultes : 1€, Enfant de 10 à 17 ans : 1€ et Gratuit pour les enfants de 0 à 9 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de la grotte pétrifiante de Trôo.

Grotte pétrifiante de Trôo 39 rue Auguste-Arnault 41800 Trôo Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0786735838 https://trootourisme.jimdofree.com/sites-visites-expositions-et-randos/sites-%C3%A0-visiter/ C’est le plus ancien site touristique du village de Trôo. Déjà ouverte au public au début du XXe siècle, ce petit espace, dédié au long travail des eaux calcaires, est intéressant au niveau touristique, bien sûr, mais également au point de vue géologique. On peut y découvrir des stalactites, les vestiges de l’ancienne chapelle Saint-Gabriel, sa vasque pétrifiée et tout le magnifique travail de l’eau sur le tuffeau (roche calcaire locale) en 300 ans.

La grotte possède des ressources en eau non négligeable ; cette eau, provenant de diverses sources dont on ne connaît pas les origines exactes et qui s’écoule du centre de la Butte qui est extrêmement chargée en calcaire. La vallée du Loir était, il y a 90 millions d’années, une immense mer intérieure, d’où les cavités qui ont été creusées tout au long de son lit.

Pourquoi pétrifiante ? L’eau, chargée de dioxyde de carbone, dissout le calcaire des roches qu’elle traverse et, en arrivant au contact de l’air, plus chaud, des cavités, elle dépose la calcite transportée. Celle-ci s’accumule en stalactites aux endroits où l’eau se détache du plafond ou en stalagmites aux endroits où les gouttes d’eau tombent sur le sol. Parking place de la Libération

Visite libre de la grotte pétrifiante de Trôo

Association Au Coeur de Trôo