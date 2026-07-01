Visite libre de la maison au Cerf, Maison au cerf, Nîmes

Informations pratiques

Visite libre de la maison au Cerf 19 et 20 septembre Maison au cerf Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Nîmes au Moyen Âge

La maison doit son nom au décor sculpté d’une baie géminée représentant un chien poursuivant un cerf.

Elle faisait autrefois partie d’un ensemble plus vaste appartenant aux Scatisse, l’une des familles les plus riches et les plus influentes de Nîmes au XVe siècle.

Maison au cerf 14 rue de l’horloge, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Ecusson Gard Occitanie Cet hôtel particulier appartenait aux XIVe et XVe siècles à une famille d’origine italienne dont la descendance nîmoise appartenait au milieu des notables les plus fortunés et les plus influents : les Scatisse. Dans la cour, une baie géminée datant de cette époque présente un joli décor traité en bas-relief représentant un chien qui semble poursuivre un cerf.

Nîmes dans le Moyen Age

©Elisabeth Filleron