Visite libre de la Maison d’Auguste Comte, Maison d’Auguste Comte, Paris

Informations pratiques

Visite libre de la Maison d’Auguste Comte 19 et 20 septembre Maison d’Auguste Comte Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Maison d’Auguste Comte est un appartement-musée dans lequel vécut le philosophe français Auguste Comte (1798-1857). Situé au 10 rue Monsieur le Prince, dans le 6e arrondissement de Paris, il s’agit du dernier domicile qu’il occupa, de 1841 jusqu’à sa mort en 1857. Par la suite, ses disciples veillèrent à conserver la demeure qui avait vu naître sa philosophie, respectant par-là les dernières volontés de leur maître. Devenu musée, l’appartement, désormais propriété d’une Association internationale consacrée à Auguste Comte, est ouvert à la visite. Une fois passé le seuil de la porte, le visiteur découvre le domicile du philosophe qui est resté tel qu’il l’a connu, avec son mobilier d’origine et les objets lui ayant appartenu. Le parcours thématique mis en place, par le biais d’un léger dispositif muséographique qui préserve l’authenticité du lieu, renseigne le visiteur sur la philosophie d’Auguste Comte.

Maison d’Auguste Comte 10 Rue Monsieur Le Prince, 75006 Paris, France Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France 0143260856 http://www.augustecomte.org Philosophe et sociologue, Auguste Comte (1798-1857) est considéré comme le père du positivisme. Après avoir été le secrétaire particulier du comte de Saint-Simon de 1817 à 1824, il établit sa propre philosophie de la connaissance et fonde ce qu’il appelle d’abord la physique sociale, puis la sociologie. En 1854, avec la publication du « Système de politique positive », il fait prendre à sa philosophie un tournant politique et moral en inventant la religion de l’humanité. Il vit avec sa fille adoptive dans l’appartement de la rue Monsieur-le-Prince de 1841 à 1857. Il y reçoit Clotilde de Vaux, son amour platonique, et réunit les membres de la Société positiviste. C’est ici qu’il écrit le dernier volume du « Cours de philosophie positive ». L’appartement situé au deuxième étage a été restauré et reconstitué tel qu’il était à la mort du philosophe. À l’étage inférieur se trouve la bibliothèque dépositaire de son œuvre. Ouvert le Mardi, le Mercredi de 14h à 17h (sauf août) et le 2e Samedi du mois de 14h à 17h (sauf juillet-août). Métro : Odéon (lignes 4, 10). RER B Luxembourg. BUS : 58-63-70-84-86-87.

Visite libre

© Iuliia Maklygina