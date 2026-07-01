Visite libre de la maison des Jardies, Maison des Jardies, Sèvres

Informations pratiques

Visite libre de la maison des Jardies 19 et 20 septembre Maison des Jardies Hauts-de-Seine

Gratuit, entrée libre. Prévoir un temps d’attente en cas de forte affluence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Venez découvrir la maison des Jardies à Sèvres en visite libre !

À l’aide de documents d’aide à la visite, visitez la maison des Jardies en toute autonomie. Arpentez cette demeure et son jardin à votre rythme, sur les traces de deux figures majeures de l’histoire de France au XIXe siècle : l’écrivain Honoré de Balzac et l’homme politique Léon Gambetta.

Le premier s’installe aux Jardies en 1837 notamment pour y développer un projet immobilier, avant que les huissiers ne le rattrapent ! Le second achète la propriété en 1878 pour s’y reposer d’une vie parlementaire épuisante, mais une blessure accidentelle l’emporte quatre ans plus tard. Objets, œuvres d’art et documents ponctuent le parcours de visite et retracent le destin de ces grands hommes.

Attention : la jauge étant limitée à l’intérieur de la maison, il est possible que vous deviez patienter un court moment avant d’y entrer.

Maison des Jardies 14 avenue Gambetta, 92310 Sèvres, France Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France 0145346122 http://maison-jardies.monuments-nationaux.fr Maison des Jardies construite avant 1771, modifiée au XIXe siècle et habitée par Honoré de Balzac de 1837 à 1840, puis par Léon Gambetta qui l’acquit en 1878 et y mourut en 1882. Monument aménagé en 1892 ; il contenait le cœur de Gambetta, qui a été transféré au Panthéon en 1920. SNCF depuis Paris ou Versailles : Transilien L (arrêt : Gare de Sèvres/Ville-d’Avray) – Métro depuis Paris : au métro 9 Pont de Sèvres, prendre le Bus 426 (arrêt : Gare Sèvres/Ville-d’Avray) – Parc de Saint-Cloud : à 300m en contrebas de la Porte des Vignes

Visite libre

© Maison des Jardies – Centre des monuments nationaux