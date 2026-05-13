Visite libre de la Maison du Patrimoine, Maison du Patrimoine Sedan, Sedan
Visite libre de la Maison du Patrimoine, Maison du Patrimoine Sedan, Sedan samedi 23 mai 2026.
Visite libre de la Maison du Patrimoine Samedi 23 mai, 17h00 Maison du Patrimoine Sedan Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00
La Maison du Patrimoine vous ouvre ses portes et vous révèle l’histoire de Sedan, le temps d’une nuit.
Maison du Patrimoine Sedan Rue des anciens d’Afrique du Nord, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 27 8 85 http://www.sedan.fr Centre d’Interprétation de l’architecture et du patrimoine.
Présentation de l’histoire et de l’architecture de Sedan parking et bus à proximité. Accessible PMR
La Maison du Patrimoine vous ouvre ses portes et vous révèle l’histoire de Sedan, le temps d’une nuit.
©Service du Patrimoine / Ville de Sedan
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