Visite libre de la maison forte de Panelier, Maison forte de Panelier, Mazet-Saint-Voy

Informations pratiques

Visite libre de la maison forte de Panelier 19 et 20 septembre Maison forte de Panelier Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’extérieur uniquement.

Découvrez le lieu du séjour d’Albert Camus.

Maison forte de Panelier Panelier 43520 MAZET-SaInt Voy Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471597156 https://www.ot-hautlignon.com/decouvrir/la-montagne-inspiree/inspirations-culturelles/albert-camus-et-le-plateau/ Camus arrive à la fin de l’été 1942 à la pension du Panelier au Mazet-Saint-Voy que tient Sarah Oettly, une parente de sa femme Francine. Atteint de tuberculose en 1931, Francine lui conseille l’air frais et pur de moyenne montagne afin d’échapper à « la fournaise » d’Oran.

Visite libre de l’extérieur uniquement.

© Jean-Marc Vidal – Office de Tourisme du Haut-Lignon