Visite libre de la Maison Griffier – Saint Christophe, Ancienne boucherie Griffier, Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Visite libre de la Maison Griffier – Saint Christophe 18 – 20 septembre Ancienne boucherie Griffier Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrir la boucherie Griffier, c’est franchir sa grille du XIXe siècle, restaurée par LIBNER, et retrouver l’atmosphère authentique d’un commerce d’autrefois.

Les bénévoles jouent un rôle essentiel dans la renaissance de ce lieu, qu’ils restaurent avec patience et savoir-faire, notamment ses boiseries d’époque. Grâce à leur engagement, ce patrimoine unique retrouve peu à peu tout son caractère et son charme d’origine.

Venez les rencontrer et les encourager.

Ancienne boucherie Griffier 9 rue Anatole France, 79400 Saint-Maixent l’École Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 66 92 77 81 https://griffier9af.canalblog.com/ https://www.facebook.com/asso.dane/ Depuis trois années, des bénévoles tentent le sauvetage d’une boucherie avérée en 1855 et qui a fonctionné jusqu’en 1965. La visite commentée retrace l’histoire du lieu, sa boutique, son arrière boutique mais également l’importance du lieu dans le quotidien des habitants du quartier. Le parking n’est pas autorisé sur la portion de rue où se trouve l’édifice, les automobilistes trouveront des places au fil des rues autour de l’abbatiale de Saint-Maixent ou sur les parkings Chauray ou Chotard ou sur le mail Marie Granet.

Découvrir la partie boucherie Griffier, c’est franchir sa grille du XIXᵉ siècle restaurée par LIBNER et retrouver l’atmosphère authentique d’un commerce d’autrefois. Les bénévoles ont un rôle dans la…

© adane – André Bianco