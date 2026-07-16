Visite libre de la maison Saint-Louis-Beaulieu, Maison Saint-Louis-Beaulieu, Bordeaux

Informations pratiques

Visite libre de la maison Saint-Louis-Beaulieu Samedi 19 septembre, 10h00 Maison Saint-Louis-Beaulieu Gironde

Possibilités de visites guidées sur réservation : 7 visites à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h. Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

️ Maison Saint-Louis-Beaulieu – Patrimoine Art déco et spiritualité

Ancien Carmel et grand séminaire de Bordeaux

La Maison Saint-Louis-Beaulieu est un témoin remarquable du courant Art déco appliqué à l’architecture religieuse.

Réaménagé entre 1937 et 1946 par les architectes frères Garros, le bâtiment entre dans la modernité, avec une chapelle confiée à de grands maîtres verriers et mosaïstes.

Au programme :

Exposition photo Avant/Après : La Maison fête les 10 ans de sa réouverture.

Parc ouvert : un écrin de verdure propice à la biodiversité, à deux pas du centre-ville

☕ Café du cloître : ouvert de 10h-12h et 14h-18h avec pâtisseries maison et boissons (pas de possibilité de déjeuner sur place)

Visites :

Visites libres aux horaires d’ouverture

Visites guidées sur réservation :

Samedi : 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Maison Saint-Louis-Beaulieu 145 rue Saint-Genès, 33081 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 47 50 21 00 https://maisonsaintlouisbeaulieu.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/archimuse-bordeaux/evenements/visites-jep-maison-saint-louis-beaulieu »}] La Maison Saint-Louis-Beaulieu, ouverte à tous, est la maison diocésaine de l’église catholique en Gironde. Au cœur de Bordeaux, dans un parc d’un hectare, elle accueille sur 5500 m2 une chapelle, un foyer universitaire, les services diocésains et les mouvements apostoliques, la bibliothèque diocésaine, l’institut de formation Pey Berland, la librairie la procure Beaulieu, la radio RCF Bordeaux.

Elle offre aussi des salles de réunion, un restaurant, « Le Beau Lieu », des chambres d’hébergement. La maison Saint-Louis-Beaulieu est ouverte du lundi au vendredi, de 8h00 à 20h00 et le samedi matin, de 8h00 à 13h00. Une messe est célébrée à la chapelle chaque jeudi à 12h15. Tram B arrêt Bergonié, bus 26 arrêt Ségur, parking.

️ Maison Saint-Louis-Beaulieu – Patrimoine Art déco et spiritualité

©Maison Saint-Louis-Beaulieu