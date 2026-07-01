Visite libre de la Maison Saint-Sulpice de la rue du Regard, Maison Saint-Sulpice, Paris

Informations pratiques

Visite libre de la Maison Saint-Sulpice de la rue du Regard Samedi 19 septembre, 09h30 Maison Saint-Sulpice Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Pendant deux siècles et demi, le Séminaire des Prêtres de Saint-Sulpice était resté à proximité immédiate de la grande église de Paris qui leur avait donné son nom. En 1910, il fut déplacé à quelques centaines de mètres, rue du Regard.

Les bâtiments y sont moins austères. La chapelle, les salles de cours, la bibliothèque et les salles à manger sont disposés autour d’un grand jardin dont on aperçoit les arbres depuis la rue. On est en plein cœur de Paris, mais à l’abri du bruit de la ville.

Cet endroit rare est encore aujourd’hui le lieu de résidence de prêtres du monde entier venus étudier à Paris. Il sera ouvert à la visite dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

La grande chapelle et les salles seront en accès libre. Des résidents seront là pour accueillir les visiteurs. Il y aura des vidéos, des panneaux explicatifs, deux expositions et trois conférences. Un ornement liturgique d’une beauté exceptionnelle sera présenté au public pour la toute première fois, la chasuble dite de Monsieur Olier (XVIIe siècle).

Maison Saint-Sulpice 6 rue du Regard 75006 Paris Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris Île-de-France 01 42 22 38 45 https://www.saintsulpicefrance.fr/ Métro Saint-Placide ou Sèvres-Babylone

Visite libre

©Jean-Loup Lacroix