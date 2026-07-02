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Visite libre de la Porte Auguste (1er s. av. J.-C.), Porte d’Auguste, Nîmes

samedi 19 septembre 2026 · Porte d'Auguste · Nîmes

Visite libre de la Porte Auguste (1er s. av. J.-C.), Porte d’Auguste, Nîmes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Porte d'Auguste
Adresse
Boulevard Amiral Courbet, 30000 Nîmes
Ville
30000 Nîmes
Département
Gard
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite libre de la Porte Auguste (1er s. av. J.-C.) 19 et 20 septembre Porte d’Auguste Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Situé en plein centre-ville, ce monument est le plus beau témoin de l’ancienne enceinte romaine de la ville.
Il se trouve sur la Via Domitia, dont on peut encore distinguer le tracé au sol.

Porte d’Auguste Boulevard Amiral Courbet, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie 04 66 76 74 49 Cette porte monumentale faisait partie de l’enceinte entourant la colonie de Nîmes. Elle était située sur la via Domitia, qui reliait l’Italie à la péninsule Ibérique.
Situé en plein centre-ville, ce monument est le plus beau témoin de l’ancienne enceinte romaine de la ville. Elle est située sur la Via Domitia dont on peut distinguer le tracé au sol.

© Ville de Nîmes

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