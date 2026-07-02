Visite libre de la Porte Auguste (1er s. av. J.-C.), Porte d’Auguste, Nîmes
samedi 19 septembre 2026 · Porte d'Auguste · Nîmes
Informations pratiques
Visite libre de la Porte Auguste (1er s. av. J.-C.) 19 et 20 septembre Porte d’Auguste Gard
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Situé en plein centre-ville, ce monument est le plus beau témoin de l’ancienne enceinte romaine de la ville.
Il se trouve sur la Via Domitia, dont on peut encore distinguer le tracé au sol.
Porte d’Auguste Boulevard Amiral Courbet, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie 04 66 76 74 49 Cette porte monumentale faisait partie de l’enceinte entourant la colonie de Nîmes. Elle était située sur la via Domitia, qui reliait l’Italie à la péninsule Ibérique.
Situé en plein centre-ville, ce monument est le plus beau témoin de l’ancienne enceinte romaine de la ville. Elle est située sur la Via Domitia dont on peut distinguer le tracé au sol.
© Ville de Nîmes
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