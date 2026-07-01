Visite libre de la porte de France, Porte de France, Nîmes
samedi 19 septembre 2026 · Porte de France · Nîmes
Informations pratiques
Visite libre de la porte de France 19 et 20 septembre Porte de France Gard
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
La porte faisait partie de l’enceinte romaine de la ville.
Elle marquait l’entrée, dans la cité antique, d’une voie venue d’Espeyran, près de Saint-Gilles.
Porte de France Rue de la porte de France, 30900 Nîmes Nîmes 30033 Montcalm-République Gard Occitanie Cette porte faisait partie de l’enceinte augustéenne et était munie d’une herse. Contrairement à sa grande sœur, la porte d’Auguste n’était pas située sur la via Domitia, mais sur une voie secondaire qui conduisait également vers l’Hispanie.
La porte faisait partie de l’enceinte romaine de la ville. Elle marque l’entrée dans la ville d’une voie antique venue d’Espeyran, près de Saint-Gilles.
© Dominique Marck – Ville de Nîmes
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