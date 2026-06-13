Visite libre de la préfecture du Lot, Préfecture du Lot, Cahors

Informations pratiques

Visite libre de la préfecture du Lot 19 et 20 septembre Préfecture du Lot Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de la préfecture du Lot, exceptionnellement ouverte au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Préfecture du Lot Place Chapou, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie http://www.lot.gouv.fr Ancien évêché de Cahors devenu siège de la préfecture en 1800, l’hôtel de la préfecture est un édifice construit entre 1681 et 1701 par l’architecte De Bry. Les salons du premier étage occupés aujourd’hui par le Conseil général et les appartements de la préfecture, présentent notamment des peintures d’Henri Martin, des tapisseries du XVIIIe siècle d’Aubusson et une sculpture d’Osip Zadkine.

Visite libre

© Préfecture du Lot