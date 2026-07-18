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Visite libre de la salle de lecture, Bibliothèque patrimoniale et d’étude, Dijon

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque patrimoniale et d'étude · Dijon

Visite libre de la salle de lecture, Bibliothèque patrimoniale et d’étude, Dijon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque patrimoniale et d'étude
Adresse
3 rue de l'École de Droit, 21000 Dijon
Ville
21000 Dijon
Département
Côte-d'Or

Visite libre de la salle de lecture 19 et 20 septembre Bibliothèque patrimoniale et d’étude Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la salle de lecture de la bibliothèque patrimoniale, installée dans l’ancienne chapelle du Collège des Jésuites !

Bibliothèque patrimoniale et d’étude 3 rue de l’École de Droit, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 84 16 http://bm.dijon.fr
Venez découvrir la salle de lecture de la bibliothèque patrimoniale, installée dans l’ancienne chapelle du Collège des Jésuites !

©Vincent Arbelet

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