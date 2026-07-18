Visite libre de la salle de lecture, Bibliothèque patrimoniale et d’étude, Dijon
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque patrimoniale et d'étude · Dijon
Informations pratiques
Visite libre de la salle de lecture 19 et 20 septembre Bibliothèque patrimoniale et d’étude Côte-d’Or
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir la salle de lecture de la bibliothèque patrimoniale, installée dans l’ancienne chapelle du Collège des Jésuites !
Bibliothèque patrimoniale et d’étude 3 rue de l’École de Droit, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 84 16 http://bm.dijon.fr
Venez découvrir la salle de lecture de la bibliothèque patrimoniale, installée dans l’ancienne chapelle du Collège des Jésuites !
©Vincent Arbelet
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