Visite libre de la salle Jacques Durand, Maison du développement économique, Saint-Omer

Informations pratiques

Visite libre de la salle Jacques Durand 19 et 20 septembre Maison du développement économique Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Réalisée entre 1921 et 1936 par l’architecte audomarois Gustave Vandenbergue, la salle Jacques Durand est un remarquable témoignage de l’Art déco à Saint-Omer. Aujourd’hui rattachée à la Maison du Développement Économique, elle conserve un décor riche et raffiné : moulures géométriques, rosaces au plafond, pilastres en staff et pavements ornés de fleurs stylisées.

À l’occasion des visites libres, venez découvrir ce lieu et apprécier les nombreux détails qui font toute sa singularité.

Maison du développement économique 16, place victor hugo, Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Réalisée entre 1921 et 1936 par l’architecte audomarois Gustave Vandenbergue, la salle Jacques Durand est un remarquable témoignage de l’Art déco à Saint-Omer. Aujourd’hui rattachée à la Maison du un…