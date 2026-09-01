Informations pratiques

Loches

Visite libre de la terrasse de la Porte royale

Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20 17:45:00

Date(s) :

2026-09-19

Accédez à la terrasse d’artillerie, profitez du panorama qu’elle offre sur la ville et ses remparts. (Accès par le jardin du Musée Lansyer).

Accédez à la terrasse d’artillerie, profitez du panorama qu’elle offre sur la ville et ses remparts. (Accès par le jardin du Musée Lansyer). .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 63 52 52 52 patrimoine@mairieloches.com

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English :

Access the artillery terrace and enjoy the panoramic view of the city and its ramparts (access via the Musée Lansyer garden) from 10.30am to 5.45pm.

L’événement Visite libre de la terrasse de la Porte royale Loches a été mis à jour le 2026-06-27 par Loches Touraine Châteaux de la Loire