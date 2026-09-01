Visite libre de la terrasse de la Porte royale Loches
samedi 19 septembre 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Visite libre de la terrasse de la Porte royale
Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 17:45:00
Date(s) :
2026-09-19
Accédez à la terrasse d’artillerie, profitez du panorama qu’elle offre sur la ville et ses remparts. (Accès par le jardin du Musée Lansyer).
Accédez à la terrasse d’artillerie, profitez du panorama qu’elle offre sur la ville et ses remparts. (Accès par le jardin du Musée Lansyer). .
Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 63 52 52 52 patrimoine@mairieloches.com
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English :
Access the artillery terrace and enjoy the panoramic view of the city and its ramparts (access via the Musée Lansyer garden) from 10.30am to 5.45pm.
L’événement Visite libre de la terrasse de la Porte royale Loches a été mis à jour le 2026-06-27 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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