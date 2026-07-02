Visite libre de la Tour Magne, Tour Magne, Nîmes
samedi 19 septembre 2026 · Tour Magne · Nîmes
Informations pratiques
Visite libre de la Tour Magne 19 et 20 septembre Tour Magne Gard
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:45:00+02:00
Perchée sur le mont Cavalier, la plus grande tour de l’enceinte romaine domine la cité depuis plus de 2000 ans.
Admirez le panorama sur la ville depuis l’un des plus anciens monuments de Nîmes.
Tour Magne 6 Rue Stéphane Mallarmé, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Montaury Gard Occitanie 0466218256 https://www.arenes-nimes.com/tour-magne La Tour Magne est le seul vestige de l’enceinte romaine de Nîmes qui comportait 80 tours de ce type. À la fois édifice de prestige et élément stratégique, elle marquait la présence du sanctuaire, la source de Nîmes, et protégeait l’oppidum. C’est aussi le plus beau belvédère sur la ville et ses environs. Son appellation de Turris Magna (Grande tour) apparaît dès le XIIe siècle, mais son origine est bien plus ancienne.
Perchée sur le mont Cavalier, la plus grande tour de l’enceinte romaine domine la cité depuis plus de 2000 ans. Admirez le panorama de la ville du haut d’un des plus anciens monuments de Nîmes.
© Stéphane Ramillon – Ville de Nîmes
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