Visite libre de l’Abbaye aux Dames, Abbaye aux Dames, Caen

Informations pratiques

Visite libre de l’Abbaye aux Dames 19 et 20 septembre Abbaye aux Dames Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découverte libre de l’ensemble du site de l’Abbaye aux Dames.

Ouverture exceptionnelle des lieux suivants :

– chevet de l’abbatiale et son jardinet

– salon « chinois » (papier peint classé monument historique constituant l’un des rares exemples répertoriés en France)

– bureau du Président de Région

– cachots

Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie

Découverte libre de l’ensemble du site de l’Abbaye aux Dames.

©RégionNormandie