Visite libre de l’Abbaye aux Dames, Abbaye aux Dames, Caen
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye aux Dames · Caen
Informations pratiques
Visite libre de l’Abbaye aux Dames 19 et 20 septembre Abbaye aux Dames Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Découverte libre de l’ensemble du site de l’Abbaye aux Dames.
Ouverture exceptionnelle des lieux suivants :
– chevet de l’abbatiale et son jardinet
– salon « chinois » (papier peint classé monument historique constituant l’un des rares exemples répertoriés en France)
– bureau du Président de Région
– cachots
Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie
Découverte libre de l’ensemble du site de l’Abbaye aux Dames.
©RégionNormandie
À voir aussi à Caen (Calvados)
- CONFINS HORIZONS 3 Place Saint-Sauveur Caen 2 juillet 2026
- Grande braderie d’été de Caen Caen 3 juillet 2026
- Fête au jardin | Mon Quartier d’été Caen 3 juillet 2026
- Visite de la Chapelle du Bon Sauveur Rue Caponière Caen 3 juillet 2026
- Week-end de lancement du nouveau projet du CCN Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie Caen 3 juillet 2026