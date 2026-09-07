Visite libre de l’abbaye de Saint-Benoît, Abbaye de Saint-Benoît, Saint-Benoît

Informations pratiques

Visite libre de l’abbaye de Saint-Benoît 19 et 20 septembre Abbaye de Saint-Benoît Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites libres du site abbatial : dortoir des moines, salle capitulaire et prieuré.

À proximité du cloître, découvrez également le Jardin d’Images ainsi que les deux expositions présentées dans les salles du site.

Abbaye de Saint-Benoît Rue Paul Gauvin, 86280 Saint-Benoît, France Saint-Benoît 86280 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549474453 https://www.ville-saint-benoit.fr/culture-temps-libre/le-dortoir-des-moines.html L’abbaye a été fondée au VIIe siècle par Saint-Achard, détruite au IXe siècle et reconstruite au XIe et XIIe siècle. Des bâtiments conventuels de l’abbaye, il ne reste que la salle capitulaire, avec de beaux chapiteaux sculptés et à l’étage, l’ancien Dortoir des Moines avec sa charpente en coque de bateau renversé. La restauration menée avec les Bâtiments de France a fait suite à celles de l’église (1971 à 1984) et du logis abbatial de l’impasse du prieuré.

En faisant le tour de l’abbaye en passant par la petite impasse du prieuré, l’ancien logis abbatial apparaît ainsi que le petit passage du XIIe siècle conduisant les moines au cloître. Aujourd’hui restauré, il est devenu l’espace culturel du prieuré qui abrite la bibliothèque, le club informatique, l’association des arts plastiques. Parking à proximité, proche arrêt de bus.

Viisites libres du site abbatial : dortoir des moines, salle capitulaire et Prieuré. Jardin d’images à proximité du cloître. Vous découvrirez également les 2 expositions dans les deux salles.

©JMG