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Visite libre de l’ancienne chapelle des soeurs de la charité, Clair Soleil, Nîmes

samedi 19 septembre 2026 · Clair Soleil · Nîmes

Visite libre de l’ancienne chapelle des soeurs de la charité, Clair Soleil, Nîmes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Clair Soleil
Adresse
3 rue de la Faïence, 30000 Nîmes
Ville
30017 Nîmes
Département
Gard
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite libre de l’ancienne chapelle des soeurs de la charité Samedi 19 septembre, 10h00 Clair Soleil Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Ce monument méconnu du patrimoine nîmois est l’œuvre d’Henri Révoil, architecte ayant travaillé à la restauration de la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor et des arènes au XIXe siècle.
L’intérieur se distingue par ses magnifiques statues et sa grande nef bordée de tribunes.

Clair Soleil 3 rue de la Faïence, 30000 Nîmes Nîmes 30017 Gambetta Gard Occitanie
Ce monument méconnu du patrimoine nîmois est l’œuvre d’Henri Révoil, architecte ayant travaillé à la restauration de la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor et des Arènes au 19e siècle. L’intérieur…

© P.Trarieux

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