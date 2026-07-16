Visite libre de l’ancienne chapelle des soeurs de la charité, Clair Soleil, Nîmes
samedi 19 septembre 2026 · Clair Soleil · Nîmes
Informations pratiques
Visite libre de l’ancienne chapelle des soeurs de la charité Samedi 19 septembre, 10h00 Clair Soleil Gard
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Ce monument méconnu du patrimoine nîmois est l’œuvre d’Henri Révoil, architecte ayant travaillé à la restauration de la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor et des arènes au XIXe siècle.
L’intérieur se distingue par ses magnifiques statues et sa grande nef bordée de tribunes.
Clair Soleil 3 rue de la Faïence, 30000 Nîmes Nîmes 30017 Gambetta Gard Occitanie
Ce monument méconnu du patrimoine nîmois est l’œuvre d’Henri Révoil, architecte ayant travaillé à la restauration de la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor et des Arènes au 19e siècle. L’intérieur…
© P.Trarieux
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