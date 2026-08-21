Visite libre de l’Aquarium de Calais, Parc Saint-Pierre Calais, Calais
samedi 19 septembre 2026 · Parc Saint-Pierre Calais · Calais
Informations pratiques
Visite libre de l’Aquarium de Calais 19 et 20 septembre Parc Saint-Pierre Calais Pas-de-Calais
Tarifs : adulte 2 €, enfant 1 €, gratuit – de 3 ans. Animaux acceptés en laisse. Réservation obligatoire pour les groupes de plus de 10 personnes : 06 74 44 23 01 – cac.calaisis@gmail.com.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
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Aquarium de Calais
Parc Saint-Pierre Calais 20 Avenue du Président Wilson, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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