Visite libre de l’Aquarium de Calais, Parc Saint-Pierre Calais, Calais

Informations pratiques

Visite libre de l’Aquarium de Calais 19 et 20 septembre Parc Saint-Pierre Calais Pas-de-Calais

Tarifs : adulte 2 €, enfant 1 €, gratuit – de 3 ans. Animaux acceptés en laisse. Réservation obligatoire pour les groupes de plus de 10 personnes : 06 74 44 23 01 – cac.calaisis@gmail.com.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez notre association d’aquariophilie lors des Journées européennes du patrimoine ! Plus de 35 aquariums vous attendent pour explorer le monde aquatique et sensibiliser au respect de la nature. Une immersion fascinante pour petits et grands !

Aquarium de Calais

Parc Saint-Pierre Calais 20 Avenue du Président Wilson, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France

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