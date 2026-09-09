Visite libre de l’atelier du chocolatier Patrick Roger, Chocolaterie Patrick Roger, Sceaux
samedi 19 septembre 2026 · Chocolaterie Patrick Roger · Sceaux
Informations pratiques
Visite libre de l’atelier du chocolatier Patrick Roger Samedi 19 septembre, 10h00 Chocolaterie Patrick Roger Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Atelier de Patrick Roger
Chocolatier, sculpteur et artiste, Patrick Roger, meilleur ouvrier de France en 2000 et chevalier de la légion d’honneur depuis 2018 a ouvert sa première boutique à Sceaux en 1997. Il fait aujourd’hui partie du patrimoine scéen au même titre que l’artisanat fait partie du patrimoine français. Son atelier, lieu de création qui alimente ses boutiques franciliennes, sera accessible au public.
Chocolaterie Patrick Roger 32 rue des Coudrais 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France
Visite libre
À voir aussi à Sceaux (Hauts-de-Seine)
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