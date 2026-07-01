Visite libre de l’Aubette 1928, Aubette 1928, Strasbourg

Informations pratiques

Visite libre de l’Aubette 1928 19 et 20 septembre Aubette 1928 Bas-Rhin

Gratuit et sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’ancien complexe de loisirs inauguré en 1928 au 1er étage du batiment de l’Aubette, place Kléber.

Aubette 1928 Place Kléber, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Bas-Rhin Grand Est 0368985000 https://www.musees.strasbourg.eu/aubette-1928 Cette bâtisse à destination militaire, due à l’architecte Jacques-François Blondel et datant de 1764, est le seul élément construit de son projet urbain pour Strasbourg. Endommagé pendant le siège de 1870, seule la façade est préservée. En 1922, l’architecte Paul Horn et son frère André, en association avec Ernest Heitz, deviennent concessionnaires de l’aile droite du bâtiment et la transforment en complexe de restauration, fêtes et loisirs, sur cinq niveaux. L’ambitieux programme d’architecture intérieure est réalisé de 1926 à 1928 par l’avant-garde artistique de cette époque, une équipe comprenant l’architecte hollandais Théo van Doesburg, le sculpteur strasbourgeois Hans Arp et son épouse, le peintre Sophie Taeuber. Les décors font qualifier l’édifice de chapelle sixtine de l’art moderne. Ils sont masqués à partir de 1938 et redécouverts en 1977. En 1997, la restauration du ciné-dancing est terminée et celle de la salle des fêtes et du foyer-bar est envisagée.

Visite libre de l’ancien complexe de loisirs inauguré en 1928 au 1er étage du batiment de l’Aubette, place Kléber

© Musées de Strasbourg