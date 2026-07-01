Visite libre de l’église de Benassay, Église Saint-Hilaire, Boivre-la-Vallée

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Benassay 19 et 20 septembre Église Saint-Hilaire Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église romane Saint-Hilaire de Benassay et exposition photographique

Située sur la place de la Mairie, à Benassay, l’église Saint-Hilaire est un édifice religieux datant du XIe ou du XIIe siècle.

Saccagée une première fois lors de la guerre de Cent Ans, puis une seconde fois par les huguenots pendant les guerres de Religion, comme l’église Saint-Mathieu de Nesdes, elle ne conserve alors que ses murs et quelques sommiers de voûtes. Le monument échappe ensuite à la Révolution française, mais son état reste très dégradé.

Grâce à plusieurs campagnes de rénovation initiées par la commune, d’abord en 1817 puis en 1900, l’église est aujourd’hui conservée en bon état.

À l’intérieur, les visiteurs pourront admirer un vitrail offert lors de la seconde rénovation de l’édifice. Il représente sainte Radegonde, fondatrice de l’abbaye Sainte-Croix de Poitiers. Elle y tient une crosse, normalement réservée aux évêques ou aux abbés, bien qu’elle n’ait jamais été abbesse de l’abbaye.

L’église conserve également de nombreuses statues, notamment celles de la Vierge, de saint Joseph, de saint Hilaire et de sainte Radegonde. Plusieurs d’entre elles sont inscrites au titre des monuments historiques.

Façade, autel, nef et détails sculptés complètent cette découverte d’un édifice chargé d’histoire, à ne pas manquer lors d’un passage à Benassay.

https://parvis.poitierscatholique.fr/ste-clotilde/Benassay.pdf

Église Saint-Hilaire 6 Route de la Gâtine – Benassay, 86470 Boivre-la-vallée Boivre-la-Vallée 86470 Benassay Vienne Nouvelle-Aquitaine 0626690807 https://boivrelavallee.eu [{« link »: « https://parvis.poitierscatholique.fr/ste-clotilde/Benassay.pdf »}] Visite libre avec exposition photographique de l’église romane Saint-Hilaire date du XIe ou XIIe siècle.

L’histoire de l’église

Elle est saccagée une première fois lors de la guerre de Cent Ans puis une seconde fois par les huguenots pendant les guerres de religions (l’église Saint-Mathieu de Nesdes subit le même sort). Il ne reste alors plus que les murs et quelques sommiers de voûtes. Le monument parviendra à échapper à la Révolution Française mais son état est alors très mauvais.

C’est grâce à plusieurs travaux de rénovation initiés par la commune, d’abord en 1817 puis en 1900, que l’église est aujourd’hui toujours en bon état

Visite libre de l’église romane Saint-Hilaire à Benassay et exposition photographiques

©boivrelavallee