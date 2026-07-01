Visite libre de l’église, Eglise du Vieux Saint-Sauveur, Caen

Informations pratiques

Visite libre de l’église Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise du Vieux Saint-Sauveur Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre de l’église du Vieux-Saint-Sauveur, dimanche de 14h à 19h en parallèle au festival « Toutes Voix dehors ».

Conformément à son objectif de faire pratiquer et promouvoir le chant polyphonique, la Compagnie du Vent d’Ouest organise pour la quatrième année consécutive un festival pour les chœurs amateurs de la région. Ce festival en plein air accueille une vingtaine de chœurs sur 4 scènes, sur et autour de la place Saint Sauveur à Caen.

Eglise du Vieux Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 42 40 Construite au XI ou XIIème siècle, l’église du Vieux-Saint-Sauveur a été plusieurs fois remaniée au cours des siècles et notamment au XVIème siècle où on la dote d’un choeur gothique flamboyant. Fermée au culte depuis 1791, elle servit tour à tour de halle aux grains, puis halle au beurre. De 1886 à 1928 on y exposa même le squelette d’une baleine aujourd’hui visible dans le parc municipal de Luc-sur-Mer. L’église du Vieux-Saint-Sauveur accueille désormais des animations culturelles et des marchés artisanaux. A voir les peintures Renaissance du XVIème, sur les voûtes de la nef. Hyper centre-ville. A proximité : parking en surface sur les Fossés Saint-Julien et le parking souterrain de l’Hôtel de Ville. Lignes de bus Hôtel de Ville et place Saint-Martin.

Visite libre de l’église du Vieux-Saint-Sauveur et chorales aux alentours

Nadège Orange