Visite libre de l’église et de la galerie Saint-Antoine, Église et galerie Saint-Antoine, Loches
samedi 19 septembre 2026 · Église et galerie Saint-Antoine · Loches
Informations pratiques
Visite libre de l’église et de la galerie Saint-Antoine 19 et 20 septembre Église et galerie Saint-Antoine Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre de l’église et de la galerie Saint-Antoine avec l’exceptionnel triptyque du 15ᵉ siècle de Jean Poyer et les deux « Caravage de Philippe de Béthune ».
Église et galerie Saint-Antoine Place de Mazerolle 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 59 48 21 http://www.ville-loches.fr Aménagée dans l’ancien couvent des Ursulines, l’église Saint-Antoine recèle de nombreux tableaux du XVIIe siècle, dont un tableau de Jean Boucher, ainsi qu’un orgue du début du XIXe siècle. Accolée à l’église, la Galerie Saint-Antoine présente le triptyque du XVe siècle de Jean Poyer et les deux « Caravage de Philippe de Béthune ».
Visite libre de l’église et de la galerie Saint-Antoine avec l’exceptionnel triptyque du 15ᵉ siècle de Jean Poyer et les deux « Caravage de Philippe de Béthune ».
©Ville de Loches
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