Informations pratiques

Loches

Visite libre de l’église et de la galerie Saint-Antoine

Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de l’église et de la galerie Saint-Antoine avec l’exceptionnel triptyque du 15e siècle de Jean Poyer et les deux Caravage de Philippe de Béthune .

Visite libre de l’église et de la galerie Saint-Antoine avec l’exceptionnel triptyque du 15e siècle de Jean Poyer et les deux Caravage de Philippe de Béthune . .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21 patrimoine@mairieloches.com

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English :

Self-guided tour of the church and the Galerie Saint-Antoine, featuring the exceptional 15th-century triptych by Jean Poyer and the two Caravaggio de Philippe de Béthune paintings.

L’événement Visite libre de l’église et de la galerie Saint-Antoine Loches a été mis à jour le 2026-06-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire