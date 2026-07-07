Visite libre de l’église et de la galerie Saint-Antoine Loches
samedi 19 septembre 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Visite libre de l’église et de la galerie Saint-Antoine
Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre de l’église et de la galerie Saint-Antoine avec l’exceptionnel triptyque du 15e siècle de Jean Poyer et les deux Caravage de Philippe de Béthune .
Visite libre de l’église et de la galerie Saint-Antoine avec l’exceptionnel triptyque du 15e siècle de Jean Poyer et les deux Caravage de Philippe de Béthune . .
Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21 patrimoine@mairieloches.com
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English :
Self-guided tour of the church and the Galerie Saint-Antoine, featuring the exceptional 15th-century triptych by Jean Poyer and the two Caravaggio de Philippe de Béthune paintings.
L’événement Visite libre de l’église et de la galerie Saint-Antoine Loches a été mis à jour le 2026-06-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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