Visite libre de l’église Saint-Donat, Église Saint-Donat, Sainte-Croix

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Donat 19 et 20 septembre Église Saint-Donat Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église Saint-Donat vous ouvre ses portes pour le week-end ! Découvrez son architecture néo-gothique en pierres de taille, son petit bénitier de marbre et ses vitraux dont la grande originalité est due à certains visages empruntés à des personnalités saint-cruziennes de l’époque.

Église Saint-Donat Le Bourg, 01120 Sainte-Croix, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Sainte-Croix 01120 Ain Auvergne-Rhône-Alpes À l’entrée, à droite, un petit bénitier de marbre porte la date de 1650. Il pourrait provenir de l’ancienne église (dont la chapelle du cimetière était une annexe) tout comme la cloche.

Les vitraux, d’une superbe facture et dont la grande originalité est due à certains visages empruntés à des personnalités saint-cruziennes de l’époque, ont été conçus par le maître-verrier Baron de Lyon ; comme la chapelle, ils ont été restaurés grâce à l’aide financière des habitants, en 1997.

L’église Saint-Donat vous ouvre ses portes pour le week-end ! Découvrez son architecture néo-gothique en pierres de taille, son petit bénitier de marbre et ses vitraux dont la grande originalité est…

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