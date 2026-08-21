UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sainte-Croix

Visite libre de l’église Saint-Donat, Église Saint-Donat, Sainte-Croix

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Donat · Sainte-Croix

Visite libre de l’église Saint-Donat, Église Saint-Donat, Sainte-Croix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Donat
Adresse
Le Bourg, 01120 Sainte-Croix, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes
Ville
01120 Sainte-Croix
Département
Ain

Visite libre de l’église Saint-Donat 19 et 20 septembre Église Saint-Donat Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église Saint-Donat vous ouvre ses portes pour le week-end ! Découvrez son architecture néo-gothique en pierres de taille, son petit bénitier de marbre et ses vitraux dont la grande originalité est due à certains visages empruntés à des personnalités saint-cruziennes de l’époque.

Église Saint-Donat Le Bourg, 01120 Sainte-Croix, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Sainte-Croix 01120 Ain Auvergne-Rhône-Alpes À l’entrée, à droite, un petit bénitier de marbre porte la date de 1650. Il pourrait provenir de l’ancienne église (dont la chapelle du cimetière était une annexe) tout comme la cloche.

Les vitraux, d’une superbe facture et dont la grande originalité est due à certains visages empruntés à des personnalités saint-cruziennes de l’époque, ont été conçus par le maître-verrier Baron de Lyon ; comme la chapelle, ils ont été restaurés grâce à l’aide financière des habitants, en 1997.
L’église Saint-Donat vous ouvre ses portes pour le week-end ! Découvrez son architecture néo-gothique en pierres de taille, son petit bénitier de marbre et ses vitraux dont la grande originalité est…

M-Art Photographie

À voir aussi à Sainte-Croix (Ain)