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Visite libre de l’Église Saint-François d’Assise, Eglise Saint-François-d’Assise, Antony

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-François-d'Assise · Antony

Visite libre de l’Église Saint-François d’Assise, Eglise Saint-François-d’Assise, Antony

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-François-d'Assise
Adresse
16 avenue Raymond Aron 92160 Antony
Ville
92160 Antony
Département
Hauts-de-Seine

Visite libre de l’Église Saint-François d’Assise Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise Saint-François-d’Assise Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

De 14h à 18h30 : visite libre de l’église.

Eglise Saint-François-d’Assise 16 avenue Raymond Aron 92160 Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France
Visite libre

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