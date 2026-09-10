Visite libre de l’Église Saint-François d’Assise, Eglise Saint-François-d’Assise, Antony

Informations pratiques

Visite libre de l’Église Saint-François d’Assise Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise Saint-François-d’Assise Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

De 14h à 18h30 : visite libre de l’église.

Eglise Saint-François-d’Assise 16 avenue Raymond Aron 92160 Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France

Visite libre

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