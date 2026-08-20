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Visite libre de l’église Saint-Jacques, Église Saint-Jacques, Reims

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Jacques · Reims

Visite libre de l’église Saint-Jacques, Église Saint-Jacques, Reims

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Jacques
Adresse
11 Rue Marx Dormoy, 51100 Reims, France
Ville
51100 Reims
Département
Marne

Visite libre de l’église Saint-Jacques 19 et 20 septembre Église Saint-Jacques Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Découverte de l’église Saint-Jacques en toute liberté, en présence d’une médiatrice du diocèse.

Église Saint-Jacques 11 Rue Marx Dormoy, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est +33326475534 https://www.cathedrale-reims.com Située au cœur du centre-ville, l’église Saint-Jacques est l’une des plus anciennes de Reims encore en activité. Érigée à partir du XIIe siècle, elle a connu de nombreux remaniements au fil des siècles, mêlant harmonieusement les styles roman, gothique et classique. Son clocher, sa façade sobre et ses voûtes majestueuses témoignent de cette richesse architecturale.
Découverte de l’église Saint-Jacques en toute liberté, en présence d’une médiatrice du diocèse.

© A Dumoutier

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