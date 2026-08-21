Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, Église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, Reims
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle · Reims
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découverte en toute liberté de l’église.
Église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle 182 avenue Jean Jaurès 51100 Reims Reims 51100 Port Sec Marne Grand Est Édifiée à partir de 1890 dans un style néo-gothique, l’église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle témoigne du développement du quartier Cérès. Restaurée et achevée dans les années 1930, elle conserve notamment des vitraux des soeurs De Troeyer.
Découverte en toute liberté de l’église.
© Ville de Reims
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