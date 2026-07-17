Visite libre de l’Église Saint-Laurent, Paris 10e, Église Saint-Laurent, Paris

Informations pratiques

Visite libre de l’Église Saint-Laurent, Paris 10e 18 – 20 septembre Église Saint-Laurent Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T08:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

Visite libre de l’église : Clefs de voutes monumentales dans la nef et le transept, vitraux, Chapelle ND des Malades,

La visite libre s’appuie sur des documents présents dans l’église et sur une visite guidée Art Culture et Foi en ligne accessible par un QR code

Église Saint-Laurent 68 Boulevard de Magenta, 75010 Paris, France Paris 75010 Quartier de la Porte-Saint-Martin Paris Île-de-France 0146072465 https://www.asaintlaurent.com

Visite libre

©Saint laurent Paris