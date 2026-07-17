Visite libre de l’Église Saint-Laurent, Paris 10e, Église Saint-Laurent, Paris
vendredi 18 septembre 2026 · Église Saint-Laurent · Paris
Informations pratiques
Visite libre de l’Église Saint-Laurent, Paris 10e 18 – 20 septembre Église Saint-Laurent Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T08:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00
Visite libre de l’église : Clefs de voutes monumentales dans la nef et le transept, vitraux, Chapelle ND des Malades,
La visite libre s’appuie sur des documents présents dans l’église et sur une visite guidée Art Culture et Foi en ligne accessible par un QR code
Église Saint-Laurent 68 Boulevard de Magenta, 75010 Paris, France Paris 75010 Quartier de la Porte-Saint-Martin Paris Île-de-France 0146072465 https://www.asaintlaurent.com
Visite libre
©Saint laurent Paris
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