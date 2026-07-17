AGENDA · Amiens
Visite libre de l’église Saint-Martin, Eglise Saint-Martin, Amiens
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Martin · Amiens
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Martin Samedi 19 septembre, 08h00 Eglise Saint-Martin Somme
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Visite libre de l’église Saint-Martin sur l’histoire du monument via un QR code.
Eglise Saint-Martin Rue Morgan, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France
Visite libre de l’église Saint-Martin sur l’histoire du monument via un QR code.
© Eglise Saint-Martin
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