Visite libre de l’église Saint-Martin, Eglise Saint-Martin, Amiens

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Martin Samedi 19 septembre, 08h00 Eglise Saint-Martin Somme

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Martin sur l’histoire du monument via un QR code.

Eglise Saint-Martin Rue Morgan, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

Visite libre de l’église Saint-Martin sur l’histoire du monument via un QR code.

© Eglise Saint-Martin