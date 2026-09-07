Visite libre de l’église Saint-Pancrace du Vieux-Migennes, Église Saint-Pancrace, Migennes

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Pancrace du Vieux-Migennes 19 et 20 septembre Église Saint-Pancrace Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église Saint-Pancrace du Vieux-Migennes.

L’église Saint-Pancrace, monument historique du XIIe siècle, est un édifice rural dont le porche (XVIe siècle) flanqué de deux tourelles, présente une disposition unique dans la région. Des bouches à feu et les traces possibles d’un pont-levis authentifient une construction à vocation défensive.

Quatre peintures murales (XVe et XVIe siècles) témoignent des croyances de l’époque, dont une charité de Saint-Martin et un dict des trois morts et des trois vifs.

Église Saint-Pancrace 5 Rue Michelet, 89400 Migennes, France Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386800945 http://www.tourisme-migennes.fr

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église Saint-Pancrace du Vieux-Migennes.

© Virginie Chaumartin