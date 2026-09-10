Visite libre de l’église Saint-Sauveur, Eglise Saint-Sauveur, Auray

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Sauveur 19 et 20 septembre Eglise Saint-Sauveur Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église Saint-Sauveur domine le quartier de Saint-Goustan depuis le 15e s. De cette époque, seul subsiste le porche, épargné d’un incendie en 1886.

L’ensemble des boiseries de style néogothique, les vitraux, le remarquable ex-voto » Orion » et la clôture de chœur sculptée participent à la singularité du monument.

Eglise Saint-Sauveur Rue de l’église de Saint-Goustan 56400 Saint-Goustan Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090994

L’église Saint-Sauveur domine le quartier de Saint-Goustan depuis le 15e s.

© Ville d’Auray