Visite libre de l’église Saint-Sauveur, Eglise Saint-Sauveur, Auray
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Sauveur · Auray
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Sauveur 19 et 20 septembre Eglise Saint-Sauveur Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’église Saint-Sauveur domine le quartier de Saint-Goustan depuis le 15e s. De cette époque, seul subsiste le porche, épargné d’un incendie en 1886.
L’ensemble des boiseries de style néogothique, les vitraux, le remarquable ex-voto » Orion » et la clôture de chœur sculptée participent à la singularité du monument.
Eglise Saint-Sauveur Rue de l’église de Saint-Goustan 56400 Saint-Goustan Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090994
L’église Saint-Sauveur domine le quartier de Saint-Goustan depuis le 15e s.
© Ville d’Auray
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