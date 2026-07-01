Visite libre de l’église Saint-Taurin, Abbatiale Saint-Taurin, Évreux

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Taurin 19 et 20 septembre Abbatiale Saint-Taurin Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Taurin : architecture, mobilier, vitraux.

Abbatiale Saint-Taurin 2 Place Saint-Taurin, 27000 Évreux, France Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie 0232330657 https://www.paroisse-ndst.fr L’église Saint-Taurin est l’ancienne abbatiale de la grande abbaye bénédictine Saint-Taurin, créée par les Ducs de Normandie. Elle présente une architecture mêlant différentes époques, et possède de très beaux vitraux. Parkings à proximité : Pré du Bel-Ebat, Victor Hugo.

Visite libre de l’église Saint-Taurin : architecture, mobilier, vitraux.

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