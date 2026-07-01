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Visite libre de l’église Saint-Taurin, Abbatiale Saint-Taurin, Évreux

samedi 19 septembre 2026 · Abbatiale Saint-Taurin · Évreux

Visite libre de l’église Saint-Taurin, Abbatiale Saint-Taurin, Évreux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Abbatiale Saint-Taurin
Adresse
2 Place Saint-Taurin, 27000 Évreux, France
Ville
27000 Évreux
Département
Eure

Visite libre de l’église Saint-Taurin 19 et 20 septembre Abbatiale Saint-Taurin Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Taurin : architecture, mobilier, vitraux.

Abbatiale Saint-Taurin 2 Place Saint-Taurin, 27000 Évreux, France Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie 0232330657 https://www.paroisse-ndst.fr L’église Saint-Taurin est l’ancienne abbatiale de la grande abbaye bénédictine Saint-Taurin, créée par les Ducs de Normandie. Elle présente une architecture mêlant différentes époques, et possède de très beaux vitraux. Parkings à proximité : Pré du Bel-Ebat, Victor Hugo.
Visite libre de l’église Saint-Taurin : architecture, mobilier, vitraux.

© Ville d’Evreux

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