Visite libre de l’église Sainte-Jeanne d’Arc, Eglise Sainte Jeanne d’Arc, Le Touquet-Paris-Plage
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Sainte Jeanne d'Arc · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Visite libre de l’église Sainte-Jeanne d’Arc 19 et 20 septembre Eglise Sainte Jeanne d’Arc Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Construite sur les plans de l’architecte Lucien Viraut, l’église est dédiée à sainte Jeanne d’Arc à la demande des catholiques britanniques du Touquet-Paris-Plage. À l’intérieur, le vaste vaisseau de la nef est surmonté d’une voûte de bois en coque de bateau renversée et éclairée par des vitraux conçus notamment par Jacques Le Chevallier en 1955.
Samedi et dimanche, accès libre de 9h à 18h (sauf si office religieux) | Place Édouard VII
Eglise Sainte Jeanne d’Arc Boulevard Daloz – 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Construite sur les plans de l’architecte Lucien Viraut, l’église est dédiée à sainte Jeanne d’Arc à la demande des catholiques britanniques du Touquet-Paris-Plage. À l’intérieur, le vaste vaisseau de…
© Pôle Patrimoine & Nature du Touquet-Paris-Plage
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