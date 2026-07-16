Visite libre de l’espace Monet Rolinat, Espace Monet Rollinat, Fresselines

Informations pratiques

Visite libre de l’espace Monet Rolinat 19 et 20 septembre Espace Monet Rollinat Creuse

Tarif : 1,50€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Espace Monet Rollinat : art et inspirations au cœur de la Vallée des Peintres

Au cœur de la Vallée des Peintres, à Fresselines, l’Espace Monet Rollinat est un lieu vivant, dédié à la création contemporaine et au dialogue entre les arts.

Peinture, dessin, photographie, sculpture, céramique, écriture, musique, chant ou encore vidéo : autant de formes d’expression à découvrir dans un espace ouvert et convivial, propice aux échanges entre artistes et visiteurs.

Le lieu rend également hommage à Claude Monet et Maurice Rollinat, deux figures majeures de la création qui ont profondément marqué l’histoire artistique de la région et bien au-delà.

Espace Monet Rollinat 2 allée Fernand-Maillaud, 23450 Fresselines Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 89 27 73 http://www.espace-monet-rollinat.com Arts graphiques, sonores, plastiques, musicaux…

Découvrez le travail des artistes contemporains, ainsi que celui de Claude Monet et de Maurice Rollinat dans deux espaces d’interprétation.

Une programmation culturelle et créative riche d’expositions, de conférences, de master class, d’ateliers pour tous les publics. Entrée payante.

Espace Monet Rollinat : art et inspirations au cœur de la Vallée des Peintres

©OTPD