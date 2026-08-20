Visite libre de l’établissement catholique Saint-André, Établissement catholique Saint-André – Ancienne chapelle du Petit Séminaire, Reims

Informations pratiques

Visite libre de l’établissement catholique Saint-André Samedi 19 septembre, 10h00 Établissement catholique Saint-André – Ancienne chapelle du Petit Séminaire Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez découvrir librement cette ancienne chapelle du petit séminaire de Reims.

Établissement catholique Saint-André – Ancienne chapelle du Petit Séminaire 33 rue Raymond Guyot, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est L’ancienne chapelle du Petit Séminaire de Reims a été reconvertie en amphithéâtre «Charles Rogelet». Les vitraux sont l’œuvre de Pierre-Paul et Jacques Simon (1923-25). Dans la nef, figurent dix grandes figures du diocèse de Reims, tandis que le grand vitrail du chœur restauré en 2015-16 représente l’Ascension du Seigneur. On trouve également une statue de la Vierge à l’Enfant restaurée en 2012.

Venez découvrir librement cette ancienne chapelle du petit séminaire de Reims.

© Établissement catholique Saint-André