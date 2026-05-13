Visite libre de l’exposition « Adya & Otto van Rees. Au cœur des avant-gardes », Musée de Montmartre, Paris

Visite libre de l’exposition « Adya & Otto van Rees. Au cœur des avant-gardes » Samedi 23 mai, 19h00 Musée de Montmartre Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Le musée de Montmartre est ravi de vous ouvrir ses portes à l’occasion de la 22e édition de la Nuit européenne des musées.

L’événement se tiendra au cœur des jardins du musée de Montmartre, lieu emblématique de la Butte qui conserve et transmet l’histoire de ce quartier mythique. Les visiteurs auront librement accès à l’exposition temporaire consacrée à Adya & Otto van Rees, figures oubliées des avant-gardes européennes, ainsi qu’aux collections permanentes du musée.

La programmation détaillée est disponible sur notre site internet.

Musée de Montmartre 12 Rue Cortot, 75018 Paris, France Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France 0149258939 https://museedemontmartre.fr https://www.instagram.com/museedemontmartre/?hl=fr;https://www.facebook.com/MuseeMontmartre Ensemble d’affiches, de toiles et de documents évoquant les cabarets de Montmartre, « le Chat noir », Willette, « Parce Domine », théâtres d’ombres, le « Divan japonais », le « Lapin agile » et des music-halls comme le « Moulin rouge ». Peintures et documents retraçant l’évolution topographique de la Butte (maquette du village de Montmartre) ainsi que son évolution historique (l’histoire de l’Abbaye, l’histoire de la Commune et la construction du Sacré-Cœur). Salle dédiée aux personnalités de spectacles. Les ateliers 12 rue Cortot (Suzanne Valadon, Utrillo, Utter). Les porcelaines de la Fabrique de Clignancourt ayant appartenu au frère de Louis XVI. Métro :

Ligne 12 Lamarck-Caulaincourt

Ligne 2 Anvers (puis funiculaire de Montmartre)

Bus 40 Arrêt Saules-Cortot ou Montcenis-Cortot

Visite libre de l’exposition « Adya & Otto van Rees. Au cœur des avant-gardes »

Ph. Philippe Lemery / Ph. Peter Rothengatter © Adagp, Paris 2026